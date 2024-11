Quadrilha especializada em furtos em supermercados é presa em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h23 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira, em Uberlândia, um grupo criminoso responsável por, pelo menos, oito furtos em supermercados da cidade. A operação foi conduzida pelos investigadores locais, que monitoravam a associação criminosa desde agosto, após o grupo ser flagrado praticando furtos em um dos hipermercados da região.

Formado por dois casais, o grupo agia com divisão de funções. Enquanto um casal escolhia e recolhia as mercadorias, o outro distraía o segurança do estabelecimento para facilitar a saída sem serem notados. Para isso, utilizavam dois veículos – um VW/Nivus branco e um Mitsubishi – e revezavam as tarefas, possibilitando o roubo de diversas mercadorias de supermercados espalhados pela cidade.

A abordagem final aconteceu no bairro Tibery, após os envolvidos cometerem dois furtos no mesmo dia. Eles foram presos em flagrante e responderão por furto qualificado mediante fraude e por associação criminosa, com penas que podem chegar a 18 anos de prisão.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=kVTdmfD6dsw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ccZi3PhMHI4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=AM8R1sJfQA4

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.