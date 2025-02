Quadrilha desviava cilindros de oxigênio de UPA no RJ Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h59 ) twitter

A polícia desvendou um esquema de roubo de cilindros de oxigênio em hospitais públicos, após uma denúncia do diretor de uma Unidade de Pronto Atendimento no Rio de Janeiro. Uma mulher de 32 anos foi presa como receptadora, encontrada com cinco cilindros sem comprovação de origem. As investigações continuam para identificar outros membros do grupo criminoso e empresas envolvidas. O furto de cilindros pode levar à falta de oxigênio essencial para pacientes, representando um grave risco à vida.

