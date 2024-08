Quadrilha de sequestradores formada por policiais é presa na Bahia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h13 ) ‌



Uma quadrilha de sequestradores composta por policiais militares foi presa na Bahia na manhã de hoje (29). Os suspeitos estão sendo investigados pela prática de extorsão mediante sequestro. Entre os detidos estão um soldado, um capitão e um terceiro militar, que já havia sido demitido. Eles também são investigados pela morte de duas pessoas. Durante a operação foram encontradas armas e munições com os suspeitos. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. A Polícia Militar informou que as investigações continuam em andamento.

