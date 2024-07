Quadrilha de roubos a residências de luxo é desarticulada pela polícia

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A polícia prendeu quatro integrantes de uma quadrilha que roubava imóveis de alto padrão em São Paulo. Eles tinham dados pessoais e financeiros das vítimas como nome, sobrenome e endereço. Além disso, sabiam quando as pessoas não estavam em casa. Em um dos casos, dois jovens tentaram entrar pela portaria, disseram o nome do morador do primeiro andar. Uma delas se apresentou como sobrinha dele. Mas, o porteiro seguiu o protocolo e não autorizou a entrada.

