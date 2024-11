Quadrilha de roubo de cargas é desmantelada pela Polícia Federal Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/10/2024 - 11h52 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h46 ) twitter

Uma quadrilha especializada no roubo de cargas foi descoberta pela Polícia Federal. O grupo utilizava violência contra caminhoneiros e os mantinha em cárcere privado para evitar o acionamento do monitoramento dos veículos. Os criminosos quebravam o vidro da porta do passageiro dos caminhões, imobilizavam os motoristas e cobriam seus rostos com cobertores ou toucas antes de colocá-los no banco traseiro da cabine. Um motorista relatou ter sido sequestrado duas vezes pelos ladrões.

