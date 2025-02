Quadrilha de falsos funcionários da Sabesp invade condomínio na zona sul de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 12h48 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de um condomínio na zona sul de São Paulo foram vítimas de um furto orquestrado por uma quadrilha que se passou por funcionários da Sabesp. Antes do crime, os suspeitos realizaram uma vistoria falsa, fingindo cortar o fornecimento de água, e retornaram uma semana depois para invadir três apartamentos. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um carro preto da quadrilha se aproxima e os assaltantes fogem levando televisores, celulares e outros objetos de valor, resultando em um prejuízo de R$ 20 mil. A Sabesp confirmou que os suspeitos não são funcionários da empresa. As vítimas registraram boletim de ocorrência, e as imagens foram entregues à polícia, que já está investigando o caso. Os moradores agora se sentem inseguros e desconfiam de qualquer pessoa que se apresente como funcionário de serviços públicos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.