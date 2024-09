Quadrilha de falso bilhete premiado é presa no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/09/2024 - 13h17 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h05 ) ‌



No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma quadrilha especializada em golpes relacionados a falsos bilhetes premiados. A ação resultou na prisão de três homens em frente a uma agência bancária na zona norte da cidade. Uma mulher foi enganada e teve um prejuízo estimado em R$ 70 mil. As investigações indicam que os criminosos saíram de São Paulo para aplicar os golpes no estado do Rio.

