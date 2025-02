Putin diz estar aberto ao diálogo com Donald Trump Aclr|Do R7 20/01/2025 - 19h03 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h17 ) twitter

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, disse estar aberto ao diálogo com o Trump para resolver o conflito com a Ucrânia. Em seu discurso, Putin ainda parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump já afirmou ter uma boa relação com o presidente russo, além de ter dito diversas vezes que terminaria o conflito na Ucrânia logo após assumir a presidência.

