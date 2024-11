PSIQUIATRA: Luiz Carlos fala sobre os recomeços em nossas vidas | Você com Monica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h52 ) twitter

Recomeçar é uma oportunidade que nos acompanha ao longo da vida, oferecendo a chance de redescobrir caminhos e renovar compromissos com nossos sonhos e objetivos. Cada recomeço, seja em meio a grandes mudanças ou pequenas transformações, exige coragem e dedicação, e nos convida a enxergar o mundo com um novo olhar. A conversa com o psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior explora como identificar esses momentos de reinício, destacando a importância de abrir novas portas e se permitir novos horizontes para alcançar a felicidade e a plenitude.

Em uma perspectiva de crescimento pessoal, recomeçar é um ato contínuo de renascimento. A vida se recria diariamente, oferecendo momentos únicos para construir novas histórias e fortalecer nosso propósito. Neste processo, o desafio está em reconhecer os sinais e aceitar a mudança, o que nos faz redescobrir a alegria de viver e a capacidade de sonhar outra vez.

‌



