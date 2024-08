PSIQUIATRA: Leandro Nogueira explica sobre a síndrome do pânico de depressão | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h03 ) ‌



A notícia do afastamento de Zé Neto dos palcos para tratar de depressão e síndrome do pânico causou grande impacto e preocupação entre seus fãs e o público em geral. A revelação de que um artista jovem, bem-sucedido e aparentemente com uma vida plena, como Zé Neto, enfrenta esses desafios, demonstra que a saúde mental pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua fama ou status social.

A história de Zé Neto serve como um alerta sobre a importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda profissional quando necessário. A esposa do cantor, Natália, relatou que a aceitação do diagnóstico foi difícil e que o sofrimento se iniciou há quatro anos. Segundo ela, um acúmulo de fatores como perdas, cobranças, excesso de trabalho e sentimentos confusos contribuíram para o agravamento da doença.

