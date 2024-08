Psiquiatra fala sobre situação de Zé neto contra a depressão e síndrome aguda do pânico Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h41 ) ‌



A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano anunciou uma pausa de 90 dias em suas apresentações devido ao tratamento de Zé Neto contra a depressão e síndrome aguda do pânico. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (22) e pegou os fãs de surpresa. A pausa afetará a agenda da dupla, que incluía uma das atrações mais esperadas no Camaru 2024, programada para o próximo sábado, 31 de agosto, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia.

O comunicado oficial, publicado nas redes sociais da dupla, informa que, a partir de hoje, as atividades de Zé Neto & Cristiano serão suspensas por três meses para que Zé Neto possa se dedicar ao seu tratamento. O especialista em psiquiatria que acompanha o caso do cantor foi convidado para explicar a situação e o impacto da condição de saúde no desempenho da dupla.

Durante esse período, a equipe de Zé Neto & Cristiano irá reavaliar a agenda e a programação dos shows futuros, enquanto o cantor recebe o suporte necessário para sua recuperação. A dupla promete atualizar os fãs sobre qualquer novidade e agradece o apoio e compreensão durante este momento delicado.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.