PSICÓLOGO: Roberto Souza explica como lidar com a cobrança pessoal
29/11/2024 - 16h53 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h46 )

A chegada do último mês do ano costuma despertar uma sensação de angústia em muitas pessoas. Esse sentimento surge principalmente quando se percebe que não se conseguiu cumprir tudo o que se desejava ou, até mesmo, quando se tem a impressão de que não se fez nada ao longo dos meses. A procrastinação é um dos principais fatores que contribui para esse quadro, pois ao adiar decisões e ações importantes, a pressão interna se intensifica, levando a um estado de frustração e ansiedade. O psicólogo e filósofo Roberto Souza destaca que, para enfrentar essa angústia, é fundamental trabalhar a saúde emocional e tratar questões como a ansiedade, que, caso não sejam abordadas, podem impedir o alcance de objetivos profissionais e pessoais.

Além disso, ele ressalta que o final do ano pode ser um reflexo de um ciclo de procrastinação que, se não tratado, tende a se arrastar para o próximo ano. A chave para lidar com essa angústia está na ação, no planejamento e, principalmente, no cuidado com o bem-estar emocional, que permite transformar a ansiedade em motivação para seguir em frente e realizar o que foi adiado.

