PSICÓLOGO: Jefferson Oliveira fala relaciona as emoções reais com o filme "Divertidamente 2"

Assim como no filme "Divertidamente 2", onde as emoções de Riley entram em ebulição durante a puberdade, o mundo real também enfrenta um turbilhão de sentimentos intensos. A vida no século XXI nos apresenta a um constante desafio de lidar com diversas emoções, desde a alegria contagiante até a tristeza profunda, passando pela raiva, medo e nojo.

Em meio a esse turbilhão emocional, surge a reflexão: estamos vivendo mais na emoção do que na razão? Será que devemos deixar as emoções dominarem nossas ações ou buscar o equilíbrio entre elas e a racionalidade?

Domenico de Masi, sociólogo italiano, nos convida a ponderar sobre essa dicotomia. Segundo ele, o ideal não é a supremacia de um lado sobre o outro, mas sim a busca por um equilíbrio entre a razão e a emoção. As emoções, por si só, não são boas ou ruins; elas são ferramentas valiosas que nos permitem navegar pelas complexidades da vida. No entanto, é fundamental usá-las com sabedoria, ponderando-as com a racionalidade para tomar decisões conscientes e assertivas.

Em um mundo que se move a passos largos e nos bombardeia com informações a todo momento, encontrar esse equilíbrio pode ser desafiador. No entanto, é essencial cultivarmos a inteligência emocional, aprendendo a identificar, compreender e gerenciar nossas emoções de forma saudável. Através da autoconsciência, da empatia e da comunicação assertiva, podemos navegar pelas ondas da vida com mais leveza, aproveitando os momentos de alegria e aprendendo com as dificuldades, sem nos deixarmos levar pelas emoções extremas.

