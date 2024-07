Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

No universo do comportamento alimentar, muito mais está em jogo do que simplesmente saciar a fome. Este vídeo explora como fatores psicológicos, sociais e emocionais influenciam nossos hábitos alimentares diários. A psicóloga Fabiana Ficagna traz insights valiosos sobre como compreender e promover uma relação saudável com a comida, destacando a importância de uma abordagem holística para o bem-estar alimentar.

