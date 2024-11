PSICÓLOGA: Thamy Morais fala sobre o processo de encerrar ciclos | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h20 ) twitter

O fechamento de ciclos é um processo emocional que, embora desafiador, faz parte da jornada de crescimento pessoal. Momentos de transição, como mudar de cidade, trocar de emprego ou encerrar um relacionamento, podem trazer sentimentos de tristeza e insegurança. Esses sentimentos são normais e, quando bem compreendidos, podem contribuir para uma vida mais equilibrada e com autoconhecimento.

Lidar com o fechamento de ciclos requer uma abordagem cuidadosa, que envolve aceitar as mudanças, valorizar as experiências vividas e reconhecer o que cada fase trouxe de aprendizado. Práticas como o autocuidado, o apoio de pessoas próximas e a busca de novas perspectivas são fundamentais para manter a saúde emocional nesses períodos de transformação. Com estratégias simples, é possível enfrentar o fim de um ciclo e abrir espaço para novas oportunidades.

