PSICÓLOGA: Patrícia Mendonça fala sobre o controle hormonal do cortisol | Manhã Total
16/08/2024 - 14h15



O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, desempenha um papel crucial na resposta do corpo a situações adversas. Quando enfrentamos pensamentos estressantes ou situações de "luta ou fuga", o corpo libera cortisol com a adrenalina para preparar o organismo para reagir. No entanto, níveis elevados de cortisol ao longo do tempo podem ter impactos negativos na saúde física e mental.

Um estudo com 122 adultos demonstrou que escrever sobre experiências estressantes do passado resultou em um aumento nos níveis de cortisol ao longo de um mês, em comparação com escrever sobre experiências positivas ou planos para o dia. Esse aumento no cortisol está ligado a uma série de sintomas, como ansiedade, fadiga e até problemas cardiovasculares.

Para gerenciar o estresse e regular o cortisol, técnicas como caminhar ao ar livre, praticar exercícios de respiração e fazer automassagem podem ser eficazes, ajudando a equilibrar o corpo e a mente em momentos de adversidade.

