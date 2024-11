PSICÓLOGA: Núbia Carvalho fala sobre doenças psicossomáticas | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 10h52 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h48 ) twitter

As doenças psicossomáticas são condições de saúde em que emoções intensas, como estresse e ansiedade, se manifestam através de sintomas físicos, como palpitações, falta de ar, dores musculares ou até diarreia. Embora os exames médicos não identifiquem causas físicas para esses sintomas, o desconforto é real e impacta a qualidade de vida do paciente. Esse fenômeno ocorre porque o estresse excessivo pode afetar o funcionamento do corpo, alterando a atividade nervosa e os níveis hormonais, como adrenalina e cortisol, que agravam os sintomas.

Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra, com algumas experimentando dores abdominais, alterações na pressão arterial ou dificuldades respiratórias. Nas crianças, por exemplo, é comum a manifestação de dores abdominais ou náuseas, enquanto os adultos frequentemente apresentam múltiplos sintomas. O diagnóstico é geralmente feito por psiquiatras, após a exclusão de outras causas físicas, e o tratamento envolve psicoterapia, medicamentos e atividades físicas, que ajudam a controlar o estresse e a ansiedade, promovendo o bem-estar emocional e físico.

‌



