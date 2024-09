PSICÓLOGA: Núbia Carvalho fala sobre as consequências do uso excessivo de telas | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h53 ) ‌



O crescente tempo que crianças e jovens passam em frente às telas está afetando negativamente suas habilidades de comunicação e compreensão da realidade. Segundo o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira, membro do Instituto Sedes Sapientiae, esse comportamento está refletido na deterioração da saúde mental entre as gerações mais novas, como destacado no Relatório Mundial sobre o Estado de Saúde Mental deste ano.

Nogueira observa que a comunicação nas redes sociais, que privilegia a troca de imagens e vídeos cada vez mais curtos, tem contribuído para um empobrecimento da linguagem e uma dificuldade crescente na expressão verbal. Esse fenômeno não apenas compromete a capacidade de nomear e expressar experiências emocionais, mas também enfraquece a habilidade de compreender e ressignificar o que se passa no mundo interno e ao redor. A perda dessas habilidades essenciais pode dificultar a compreensão da realidade e o processamento adequado dos sentimentos e sofrimentos.

