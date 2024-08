PSICÓLOGA: Juliene Pimenta alerta sobre Burnout Parental | Manhã Tota Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 14h29 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h03 ) ‌



Uma pesquisa inédita realizada pela B2Mamy, a maior comunidade de mães do Brasil, em parceria com a Kiddle Pass, revelou um dado alarmante: nove em cada dez mães brasileiras sofrem com burnout parental. O estudo demonstra que a sobrecarga de responsabilidades diárias, aliada a outras demandas, tem levado as mães a um estado de exaustão física e emocional.

Os dados da pesquisa indicam que a maioria das mães apresenta pelo menos um sinal de esgotamento, como dificuldade em conciliar trabalho e vida familiar, falta de tempo para si mesma e sensação de sobrecarga.

Essa situação é ainda mais preocupante quando se considera a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho. Projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que até 2030, a participação feminina no mercado de trabalho deve aumentar para 65%, enquanto a participação masculina deve diminuir cerca de 8%.

Essa crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, aliada às responsabilidades domésticas e o cuidado com os filhos, tem gerado um desequilíbrio nas tarefas e uma sobrecarga para as mulheres. A pesquisa evidencia a necessidade de repensar os papéis de gênero e a divisão das tarefas domésticas, buscando uma maior equidade entre homens e mulheres.

