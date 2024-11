Psicóloga desenvolve método único para a prática de autoconhecimento Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 20/11/2024 - 15h26 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com mais de 15 anos de experiência, Amanda Schmitz se consolidou como uma referência no desenvolvimento pessoal e empoderamento feminino. Ela criou um método único que tem ajudado muitas mulheres a se reconectarem com sua essência e transformarem suas vidas. Vamos conhecer mais sobre essa jornada incrível e como seu trabalho tem impactado positivamente tantas histórias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.