PSICÓLOGA: Amanda Moura fala sobre como ajudar mulheres que perdem o bebê | Manhã Total
18/10/2024 - 09h16 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h53 )

A perda de um bebê, seja durante a gestação ou logo após o nascimento, é uma experiência devastadora que gera um turbilhão de emoções, que vão da alegria ao desespero. Muitas mulheres vivenciam um profundo luto, frequentemente silenciado pela falta de diálogo sobre a questão. É crucial que se crie um espaço seguro para que essas mães possam expressar seu sofrimento, permitindo que suas emoções sejam reconhecidas e respeitadas.

Conversar sobre as perdas neonatais é um passo importante para a cura. O luto, embora muitas vezes invisível para a sociedade, precisa ser validado. As mães que passam por essa situação enfrentam um processo emocional complexo, marcado por sentimentos de culpa, tristeza e, por vezes, isolamento. É fundamental que a sociedade, amigos e familiares ofereçam apoio, escutando e entendendo as dores que podem surgir nesse momento delicado.

Além do apoio emocional, aspectos psicológicos relacionados a essas perdas são fundamentais para o tratamento e a recuperação. Profissionais de saúde mental podem ajudar as mulheres a lidar com o luto e a compreender a gama de sentimentos que surgem após a perda. Ao promover o diálogo aberto sobre o tema, contribuímos para uma maior conscientização e empatia, permitindo que as mães encontrem um caminho de cura e que suas experiências sejam respeitadas.

