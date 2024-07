Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

PSICANALISTA: Andreá Vermont explica sobre a influência da saúde mental no trabalho

A saúde mental dos colaboradores se tornou um tema crucial para as organizações em todo o mundo, especialmente no contexto pós-pandemia. Diversos estudos comprovam a relação direta entre o bem-estar mental dos trabalhadores e o desempenho das empresas.

Doenças mentais: um problema crescente no ambiente de trabalho

Dados alarmantes revelam a gravidade da situação:

Transtornos psicológicos já são a terceira causa de perícias no INSS, com a depressão liderando o ranking.

Mais de 40% da população brasileira já teve problemas de ansiedade, segundo a OPAS.

O estresse relacionado ao trabalho é o segundo problema de saúde mais frequente na Europa.

Impactos negativos para empresas e colaboradores

As consequências das doenças mentais no ambiente de trabalho são extensas e prejudiciais para todos os envolvidos:

Redução da produtividade: Doenças como depressão e ansiedade podem levar à queda na produtividade, absenteísmo e rotatividade de funcionários.

Aumento dos custos: As empresas arcam com custos elevados com tratamentos médicos, licenças e perda de talentos.

Deterioração do clima organizacional: Um ambiente de trabalho com colaboradores desmotivados e com problemas de saúde mental pode levar a um clima organizacional negativo e tóxico.

Prejuízos à imagem da empresa: Uma empresa negligente com a saúde mental de seus colaboradores pode ter sua imagem manchada e sofrer perdas reputacionais.

Ações para promover um ambiente de trabalho saudável

É fundamental que as empresas reconheçam a importância da saúde mental no trabalho e implementem medidas para promover um ambiente mais saudável e acolhedor:

Criar políticas de saúde mental: As empresas devem desenvolver políticas que garantam o acesso a serviços de apoio psicológico, programas de prevenção e promoção da saúde mental, e um ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio.

Promover o diálogo aberto: É importante criar um ambiente onde os colaboradores se sintam à vontade para falar sobre seus problemas de saúde mental sem medo de julgamentos ou represálias.

Oferecer programas de apoio: As empresas podem oferecer programas de apoio psicológico individual ou em grupo, workshops sobre saúde mental e técnicas de gerenciamento de estresse.

Investir em treinamentos: Treinar líderes e gestores para identificar sinais de alerta de problemas de saúde mental e saber como lidar com essas situações de forma adequada é fundamental.

Incentivar hábitos saudáveis: Promover a prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada e um sono regular entre os colaboradores contribui para o bem-estar mental.

