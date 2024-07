Aclr |Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube

Você também é fã de feirinhas? Gosta de visitar, apreciar produtos feitos com carinho e ainda poder saborear mercadorias de gastronomia? Isso tudo e muito mais a gente pode conferir na Feira da Estação, que acontece no Centro de Blumenau. São 50 expositores dos mais diversos segmentos. Então já anota na sua agenda, porque a próxima edição acontece no dia 21 de julho. Confira todos os detalhes!

