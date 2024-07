Protesto dos caramelos na Havaianas #pets Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 22/07/2024 - 19h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h02 ) ‌



Os cachorros caramelos realizaram uma manifestação na porta da loja Havaianas. As exigências do trio? Uma coleção exclusiva de chinelos com suas próprias carinhas estampadas!

