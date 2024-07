Prorrogação da campanha de vacinação contra brucelose em Minas Gerais | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/07/2024 - 12h16 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A campanha de vacinação contra a brucelose em Minas Gerais, que inicialmente estava prevista para terminar no dia 30 de junho, foi prorrogada até o dia 31 de julho. Essa medida se tornou necessária devido à falta de vacinas em todo o país, o que impactou diretamente o andamento da imunização do rebanho mineiro.

Apesar da prorrogação, a meta de vacinar 80% do rebanho elegível ainda está distante. Até o momento, apenas 40% das fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade foram imunizadas. Essa baixa cobertura vacinal representa um risco significativo para a saúde animal e para a produção de leite e carne no estado.

A brucelose é uma doença infecciosa que afeta bovinos e bubalinos, causando aborto, retenção de placenta e infertilidade. A doença também pode ser transmitida ao homem através do contato com animais infectados ou com produtos contaminados. A vacinação é a principal medida de prevenção e controle da brucelose, sendo fundamental para garantir a saúde do rebanho e a qualidade dos produtos de origem animal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=X_3I6nLrmwM

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-Qi88iRdS6M

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2OXUOeRa2Tg

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #minasgerais #saúde #vacinação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.