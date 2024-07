Propriedade rural em Uberlândia faz a primeira inseminação artificial para melhoramento genético

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em uma pequena propriedade familiar próxima à rodovia MGC-455, em Uberlândia, Minas Gerais, um marco importante foi celebrado no Dia Nacional do Produtor de Leite, 12 de julho: a primeira inseminação artificial para o melhoramento genético do rebanho. Essa iniciativa, realizada com o apoio da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), abre portas para o aumento da produtividade leiteira na região e demonstra o compromisso com a modernização da pecuária familiar.

A protagonista dessa história é Maria Joaquina, proprietária da pequena fazenda com 20 vacas leiteiras. Cheia de esperança, ela espera que a inseminação artificial traga resultados positivos, impulsionando a produção de leite e elevando a renda da família.

A escolha da propriedade de Maria Joaquina para sediar o evento do Dia do Produtor de Leite não foi por acaso. Uberlândia se destaca como um importante pólo leiteiro em Minas Gerais, o maior produtor do país, contando com mais de 2.200 produtores. A cidade também é palco da implementação do programa + Pecuária Brasil, da CONAFER, que visa modernizar e profissionalizar a pecuária familiar em todo o território nacional.

O programa + Pecuária Brasil já colhe frutos: Mais de 100 mil inseminações artificiais foram realizadas e 56 mil bezerros nasceram em todo o Brasil. Mais de 100 mil propriedades aderiram ao programa, com a estimativa de criação de 50 mil novos postos de trabalho a cada ano.

A história de Maria Joaquina e sua fazenda em Uberlândia simboliza a força e a dedicação dos pequenos produtores de leite brasileiros. Com iniciativas como a inseminação artificial e o apoio de programas como o + Pecuária Brasil, a pecuária familiar segue em um caminho promissor de crescimento, modernização e aumento da produtividade, impulsionando o agronegócio nacional e garantindo a qualidade do leite que chega à mesa dos consumidores.

