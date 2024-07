Pronto atendimento de Itapoá é invadido por carro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 08h24 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h23 ) ‌



Um motorista invadiu o Pronto Atendimento de Itapoá, no Litoral Norte, após colidir com outro veículo no estacionamento. Ele entrou com o carro pela porta da emergência, tentando fugir logo após o acidente. Aproximadamente 100 metros à frente, perdeu o controle do carro, capotou na pista e quase caiu em uma valeta. Ao ser abordado pela Polícia Militar, o homem quebrou o bafômetro, machucou um policial e danificou uma viatura. Segundo a PM, ele não apresentava teor alcoólico durante a prisão. O incidente deixou os funcionários e pacientes do pronto atendimento em choque e gerou uma rápida resposta das autoridades.

