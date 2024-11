Projeto quer proibir radares móveis e drones na fiscalização rodoviária em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 17/10/2024 - 20h06 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um deputado estadual de Santa Catarina apresentou um projeto na Assembleia Legislativa que visa proibir o uso de radares móveis e drones na fiscalização de trânsito nas rodovias do estado, com foco no controle de velocidade. Acompanhe mais informações com o repórter Paulo Cesar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.