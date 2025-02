Projeto que vai fortalecer a atuação de bombeiros em desastres ambientais é lançado em Brasília (DF) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto Resposta em Ações Integradas para a Atuação em Situações de Desastres (RESPAD) foi lançado em Brasília, para integrar e fortalecer as ações dos bombeiros em desastres ambientais. Inspirado em modelos americanos, o RESPAD permitirá a rápida mobilização de tropas estaduais e a compra de equipamentos específicos. Durante as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, a atuação coordenada de mais de mil bombeiros salvou 90 mil pessoas, destacando a importância da união e coordenação em operações de resgate. O projeto também facilitará a resposta a incêndios e outros desastres, com suporte do governo federal.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.