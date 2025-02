Projeto prevê crédito consignado para o setor privado Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h13 ) twitter

O governo federal vai apresentar uma proposta legislativa para crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada, que é um documento para um projeto de lei ou alteração de lei, para ampliar a oferta desse tipo de emprestimo aos cerca 42 milhões de empregados CLT. A ideia é criar uma plataforma que permita aos bancos acessarem o perfil de crédito desses empregados por meio do eSocial, o sistema eletrônico que reúne as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais dos trabalhadores e empregadores. O crédito consignado tem as parcelas descontadas diretamente do salário, e oferece taxas de juros mais baixas. Para entender como isso vai funcionar, se entrar em prática, conversamos com o planejador financeiro, Pablo Alencar.

