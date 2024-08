Projeto na BR-285 visa preservar matas nativas e combater espécies invasoras Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h23 ) ‌



Um novo projeto está sendo implementado na BR-285, no sul do estado, com o objetivo de preservar as matas nativas e controlar o crescimento de espécies invasoras. A iniciativa busca garantir a integridade dos ecossistemas ao longo da rodovia e evitar que plantas não nativas tomem conta das áreas vegetais locais. A repórter Rachel Schneider traz detalhes sobre como o projeto será realizado e quais são as expectativas para a conservação ambiental da região. Acompanhe as atualizações ao vivo para entender melhor as ações e os impactos esperados.

