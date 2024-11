Projeto jardins de mel em Cascavel Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 27/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Muito cuidado e amor pela natureza, o que começou como uma terapia hoje virou trabalho sério de preservação às abelhas. Um quintal no meio da cidade de Cascavel ficou conhecido como o condomínio de quase 14 espécies diferentes de abelhas, todas são sem ferrão, ou seja, não representam nenhum risco de ataque a qualquer pessoa. O local recebe visita de muita gente. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.