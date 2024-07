Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Um projeto de lei está em discussão para que o presidente do Brasil, durante viagens internacionais, se hospede nas embaixadas brasileiras, visando reduzir gastos e potencializar a segurança. Paulo Alceu traz seus insights sobre os possíveis impactos econômicos e estratégicos dessa proposta, analisando como ela poderia alterar as dinâmicas das viagens presidenciais e as relações diplomáticas do país.

