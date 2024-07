Projeto de lei quer destinar 30% do IPVA para manutenção de rodovias em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 19h40 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h28 ) ‌



Os deputados estaduais de Santa Catarina estão discutindo um projeto de lei que propõe a destinação de 30% do valor arrecadado com o IPVA para a manutenção das rodovias estaduais. A proposta já está gerando debates entre as entidades do setor e pode ter um impacto significativo nas condições das estradas em todo o estado. Vinícius Sieglitz traz as últimas novidades sobre o andamento deste projeto e as reações das partes envolvidas.

