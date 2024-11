Projeto de Lei propõe distribuição de sensores de glicose para estudantes da rede pública de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h19 ) twitter

No Dia Mundial da Diabetes, um projeto de lei em Santa Catarina propõe a distribuição de sensores contínuos de glicose para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, especialmente para aqueles inseridos no Cadastro Único (CadÚnico). A iniciativa visa auxiliar no controle da diabetes tipo 1, uma condição que afeta especialmente essa faixa etária. A ação, que será um marco na prevenção e no cuidado com a saúde dos estudantes, está sendo discutida na Assembleia Legislativa de SC.

