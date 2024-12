Projeto de legalização de cassinos e jogos de azar no Brasil avança no Congresso Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/12/2024 - 21h04 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h33 ) twitter

O projeto que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos e legaliza o jogo do bicho, além de permitir apostas em corridas de cavalo, continua na pauta do Congresso e deve ser votado nesta quarta-feira (04). Apesar das controvérsias e revelações negativas sobre as apostas online, a proposta segue com grandes chances de aprovação.

