Projeto de artesanato com fibra de bananeira em Corupá ganha destaque no estado

Em Corupá, uma tradição antiga está sendo revitalizada, trazendo novas oportunidades econômicas e preservando a cultura local. Estamos falando do incrível artesanato com fibra de bananeira, uma prática sustentável que ensina técnicas tradicionais de forma criativa. Hoje, vamos conhecer mais sobre esse movimento com Elfi Minatti Mokwa, uma das pioneiras do artesanato em fibra de bananeira, Roseli Siewert, diretora do Instituto Catarina Brasilis, Jade Daniel, uma jovem aprendiz, e a designer de moda Fabiana Bertoldi, que está ajudando na divulgação desse trabalho inovador.

