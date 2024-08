Projeto Chapecozinho: obras da Casan interrompem o trânsito em Xanxerê Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Esta semana, mudanças significativas no trânsito de Xanxerê serão realizadas devido ao avanço das obras de saneamento da Casan. As intervenções visam melhorar a infraestrutura da cidade, mas irão causar interrupções temporárias no tráfego. É importante que os motoristas fiquem atentos às novas rotas e alterações no fluxo de veículos. O repórter Geovan Petry traz as orientações detalhadas sobre como essas mudanças podem impactar seu dia a dia e as medidas a serem tomadas para evitar transtornos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.