Projeto Alesc Itinerante: deputados atendem regiões distantes
13/11/2024 - 20h16 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h20 )

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) finalizou a quarta rodada do projeto Alesc Itinerante, que leva deputados às regiões mais distantes da capital. Com o objetivo de aproximar o parlamento da população do interior, os deputados escutaram as demandas e discutiram políticas para atender as necessidades locais.

