Programação especial: Chocoland Hotel Gramado comemora Dia das Crianças Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/10/2024 - 10h47 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um palco onde a hospitalidade e o entretenimento temático inspiram a realização de sonhos. Esse é o Chocoland Hotel Gramado. E no final de semana o local contou com uma programação especial para as crianças.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.