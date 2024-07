Programação do Festival Kênia: forró, gastronomia e música

‌



A+

A-

Começa hoje o Festival Kênia com Vida na Sociedade Kênia Clube, com entrada gratuita! O evento promete animar o fim de semana com forró, uma quadrilha da Escola Príncipes do Sama, e delícias da gastronomia típica. Não perca o show nacional de Marcelinho Moreira, renomado percussionista do samba carioca, que já colaborou com grandes nomes como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola e Beth Carvalho. Ele se apresenta no domingo, às 16 horas. A programação começa hoje às 19 horas com a exibição do filme "Filhos de Ninguém".

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.