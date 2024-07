Programação diária: palcos abertos levam dança para moradores de Joinville e região Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/07/2024 - 18h15 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h39 ) ‌



Os Palcos Abertos levam a arte da dança para Joinville, São Francisco do Sul e Barra do Sul, destacando-se como uma celebração cultural ao ar livre. Transmitimos ao vivo do Shopping Mueller, onde o repórter Mikael Melo traz detalhes desse evento que conecta comunidades através da dança e da expressão artística em diversos locais da região.

