Programação da 23ª Feira Internacional do Livro é lançada nesta sexta (5), em Ribeirão Preto

Nesta sexta (5) aconteceu o lançamento da programação da 23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. A FIL deste tem uma proposta ousada: uma viagem literária a partir dos 500 anos do poeta português Luís de Camões até as famosas batalhas de rua nas periferias das grandes cidades. Durante 11 dias, de 1 a 11 de agosto, o público vai poder conferir mais de 400 atividades interligadas pelo tema “Cotidianos Poéticos: Do Épico de Camões às Batalhas de Rua”, oferecidas em 20 locais simultâneos.

