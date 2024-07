Programa Segurança Presente de Macaé também oferece serviço de achados e perdidos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 17/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h28 ) ‌



Você sabe o que acontece com itens que foram perdidos, após serem encontrados? Conheça uma história que aconteceu em Macaé, de uma pessoa devolveu a carteira com todos os objetos, inclusive o dinheiro que estava nela, aos policiais do Programa Segurança Presente.

