Programa Entrega Legal oferece alternativa segura para mães que desejam entregar filhos para adoção

O programa "Entrega Legal" do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude, oferece uma alternativa para mães e gestantes que optem por não criar seus filhos.

Com foco em garantir um processo seguro e legal para a entrega voluntária de recém-nascidos à adoção, o projeto visa prevenir o abandono de crianças e proporcionar um ambiente de acolhimento e apoio para as famílias adotantes e adotadas. Uberlândia, por exemplo, conta com o suporte da ONG Pontes de Amor, que oferece assistência psicológica, emocional e terapêutica para crianças no processo de adoção e suas famílias, estendendo o apoio pós-adoção com ações de reabilitação e fisioterapia, quando necessário.

Casos de abandono de recém-nascidos ainda ocorrem e expõem a vulnerabilidade de muitas mães. Em outubro, em Ituiutaba, um bebê foi encontrado abandonado em um terreno baldio, sendo resgatado por equipes de emergência e, posteriormente, levado ao Hospital de Clínicas da UFU. A situação destaca a importância de iniciativas como o "Entrega Legal", que busca oferecer uma alternativa digna e segura, evitando que mães em situações extremas recorram ao abandono. Para aquelas que escolhem entregar o filho para adoção, o programa oferece orientação e suporte, promovendo um caminho de acolhimento e amor incondicional para as crianças que aguardam por uma nova família.

