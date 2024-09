Programa de Incentivo à Cultura: FCC revisa critérios e prioriza patrocínios de 20% Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/09/2024 - 20h38 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h29 ) ‌



O Programa de Incentivo à Cultura (PIC) do Governo de Santa Catarina, que apoia projetos culturais por meio de renúncia fiscal do ICMS, está passando por mudanças significativas. Recentemente, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) alterou os critérios para acesso aos recursos, passando a dar preferência a projetos que obtenham patrocínio de 20% do valor total. Entenda melhor essas mudanças e como elas podem impactar o financiamento e a execução de projetos culturais no estado na reportagem de Paulo Metling.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.