Professores da UFSC encerram greve após 40 dias; servidores do IFSC avaliam fim da paralisação

Após 40 dias de paralisação, os professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) decidiram encerrar a greve em assembleia nesta segunda-feira (17). A mobilização fazia parte de um movimento nacional que envolveu mais de 60 universidades federais, demandando recomposição salarial e ajustes nos auxílios. Enquanto isso, no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), os servidores estão avaliando pontos do acordo com o governo federal e poderão encerrar a greve nos próximos dias. Uma plenária nacional, marcada para o fim de semana em Brasília, definirá os próximos passos. Segundo o IFSC, a expectativa é retomar as aulas em 1º de julho, após a suspensão do calendário acadêmico devido à paralisação iniciada em 8 de abril. As reivindicações incluíram recomposição salarial e reestruturação de carreira.

