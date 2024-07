Professora viraliza com vídeo que critica educação de crianças que chegam sem limites à escola Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 17h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h31 ) ‌



Uma professora de Mauá, na Grande São Paulo, causou polêmica ao criticar a educação permissiva. Em um vídeo viral nas redes sociais, Rebeca destacou a falta de limites em crianças que reflete no ambiente escolar. A educação positiva foi ressaltada como uma alternativa eficaz para criar filhos colaborativos e responsáveis. Pais adeptos desse modelo enfatizam o diálogo e o respeito mútuo com os pequenos, promovendo autonomia com responsabilidade.

