Professora morre baleada após entrar em comunidade dominada pelo tráfico no RJ

Uma professora morreu baleada nesta quarta-feira (24), após ela e o marido entrarem de carro em uma comunidade dominada por traficantes no Rio de Janeiro. O carro do casal ficou com marcas de tiros na parte de trás. Layla Marinho Paixão, de 34 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O marido dela não ficou ferido. A suspeita é de que os criminosos queriam roubar o veículo.

