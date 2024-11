PROFESSORA DE DIREITO: Neiva Flávia fala sobre as mudanças na lei de feminicídio | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 13h32 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h23 ) twitter

O feminicídio é classificado como crime hediondo no Brasil, e as penas para quem tira a vida de uma mulher podem agora variar entre 20 e 40 anos de prisão, com base em uma nova legislação. O aumento das penalidades busca reforçar a proteção às mulheres, elevando as consequências para quem desrespeita medidas protetivas e dificultando a progressão de regime.

Dados alarmantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, o país registrou 1.463 casos de feminicídio, uma média de um caso a cada seis horas. A nova legislação, além de aumentar a pena, visa combater a violência com mais rigor, reforçando o compromisso do Estado com a segurança das mulheres.

‌



